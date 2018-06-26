Проект Якутии о легализации сбора бивней мамонта обсуждают в Госдуме

Проект закона легального сбора бивней мамонта утвердят на федеральном уровне. Как сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, сейчас идет согласование текста документа, в том числе с Министерством природных ресурсов России и федеральным агентством «Роснедра».

Законопроект разработан в парламенте Якутии. Планируется предоставить участки для коммерческого сбора мамонтовой кости и организовать официальные торги, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА.

В данный момент в республике добыча останков мамонтов регулируется региональным законодательством. Один бивень весом в 50 кг оценивается на рынке в $15 тыс. По уточненным данным, в российской Арктике находятся 150–180 тыс. т костей мамонтов. Каждый год добывается до 50 т.