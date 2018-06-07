Жительница Таганрога продает зуб мамонта почти за 3 млн рублей

Бивень мамонта продает жительница Таганрога в Ростовской области. Судя по объявлению, размещенному на одном из популярных сайтов, владелица древности хочет выручить за нее 2,8 млн рублей.

Зуб мамонта был найден на реке Камчатка. Ему больше 20 тыс. лет. Длина зуба — 30 см. Он весит 4 кг, уточняет RostovGazeta.

Как удалось выяснить некоторым местным СМИ, в 2016 году муж Ирины, автора объявления, будучи на заработках на Камчатке, выловил сетью на рыбалке большой камень. Мужчина хотел его выбросить, однако местные жители отговорили его, сказав, что это бивень настоящего мамонта.

Сначала зуб хранили дома, однако, находясь в теплом помещении, он стал крошиться. Его отнесли в подвальное помещение, где он и находился до того времени, пока семье срочно не понадобились деньги. Тогда и было принято решение продать древность.

В апреле портал iz.ru сообщал о том, что на шотландском острове Скай палеонтологи обнаружили десятки следов огромных динозавров возрастом 170 млн лет. Большую часть следов динозавров составляли следы травоядных ящеров юрского периода, но были и следы хищных тероподов.