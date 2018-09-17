Новый поезд запустят между Самарой и Казанью

С 9 декабря между Самарой и Казанью начнет курсировать пассажирский поезд № 126/125, билеты уже в продаже. Этот маршрут будет способствовать развитию нового туристического продукта.

По мнению врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаила Мальцева, поезд будет пользоваться популярностью и сократит транспортные расходы на путешествия, пишет НИА «Самара». Состав будет уходить ежедневно из Самары в 19 часов 26 минут и прибывать в Казань в 6 часов 20 минут, время в пути составляет 10 часов 54 минуты. Из Казани поезд отправляется в 21 час 20 минут и прибывает в Самару в 7 часов 40 минут, время в пути составляет 10 часов 20 минут.

В конце августа из Владивостока в Артем впервые отправилась электричка, полученная регионом после обращения врио губернатора Андрея Тарасенко к президенту Владимиру Путину. Поезд нового поколения будет ходить по 10 маршрутам, которые свяжут Владивосток с Смоляниново, Кипарисово, Артемом-1 и другими станциями.