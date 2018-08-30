Новая электричка отправилась в первый рейс из Владивостока

В Приморском крае впервые в рейс отправилась электричка, полученная регионом после обращения врио губернатора Андрея Тарасенко к президенту Владимиру Путину. Поезд связал Владивосток и Артем.

Электричка была собрана на Демиховском заводе в Московской области. Производство модели стартовало только в 2018 году. Такие электрички эксплуатируют только в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Казахстане. Вагоны оборудованы удобными сиденьями, системой кондиционирования, для удобства пассажиров сделаны широкие проходы, пишет «Приморская газета». Кроме того, в составе предусмотрены пандусы для маломобильных категорий граждан, а для слабовидящих пассажиров надписи дублируются шрифтом Брайля.

Торжественное отправление электрички в первый рейс из Владивостока в Артем посетил врио губернатора Андрей Тарасенко. Он рассказал, что скоро в регион поступят еще четыре поезда.

«Этот поезд первый из пяти, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента. Две четырехвагонных электрички получим в декабре, еще две — в следующем году», — сказал Тарасенко.

Поезд будет ходить по 10 маршрутам, которые свяжут Владивосток с Смоляниново, Кипарисово, Артемом-1 и другими станциями.