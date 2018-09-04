Поезда «Иволга» для МЦД будут автоматически подсчитывать пассажиров

Вагоны поездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), оборудуют инфракрасными датчиками для подсчета пассажиров. Об этом сообщил коммерческий директор АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

«В проемах входных дверей вагонов поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров устанавливаются специальные инфракрасные датчики. С их помощью система будет фиксировать входящих и выходящих из вагонов пассажиров», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет сетевое издание m24.ru, после этого данные о загруженности транспорта будут поступать на пульт машиниста и по GSM-каналу передаваться в единый диспетчерский центр. Лошманов пояснил, что эта информация нужна для обеспечения дополнительной безопасности пассажиров.

Московские центральные диаметры — это проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области в целях организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. Часть веток будет обслуживаться по стандартам МЦК с интервалами движения в 5–6 минут.

30 августа в Москве открылось движение по новому участку метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». Общая протяженность участка составляет 14 км.