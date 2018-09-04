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Поезда «Иволга» для МЦД будут автоматически подсчитывать пассажиров

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Вагоны поездов «Иволга», которые будут курсировать по Московским центральным диаметрам (МЦД), оборудуют инфракрасными датчиками для подсчета пассажиров. Об этом сообщил коммерческий директор АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов.

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«В проемах входных дверей вагонов поездов «Иволга» для Московских центральных диаметров устанавливаются специальные инфракрасные датчики. С их помощью система будет фиксировать входящих и выходящих из вагонов пассажиров», — цитирует его Агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет сетевое издание m24.ru, после этого данные о загруженности транспорта будут поступать на пульт машиниста и по GSM-каналу передаваться в единый диспетчерский центр. Лошманов пояснил, что эта информация нужна для обеспечения дополнительной безопасности пассажиров.

Московские центральные диаметры — это проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области в целях организации на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов. Часть веток будет обслуживаться по стандартам МЦК с интервалами движения в 5–6 минут.

30 августа в Москве открылось движение по новому участку метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». Общая протяженность участка составляет 14 км.

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