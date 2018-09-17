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СМИ узнали о решении Шараповой досрочно завершить сезон

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke
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Российская теннисистка Мария Шарапова решила досрочно завершить сезон, рассказал журналист газеты The New York Times Бен Ротенберг в своем Twitter

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«Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене», — написал он. 

В 2018 году Мария Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в числе которых — четыре турнира серии «Большого шлема».

В конце августа имя теннисистки вновь появилось в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes. Годовой доход Шараповой составил $10,5 млн и позволил ей занять пятую строчку рейтинга.

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