СМИ узнали о решении Шараповой досрочно завершить сезон

Российская теннисистка Мария Шарапова решила досрочно завершить сезон, рассказал журналист газеты The New York Times Бен Ротенберг в своем Twitter.

«Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене», — написал он.

В 2018 году Мария Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в числе которых — четыре турнира серии «Большого шлема».

В конце августа имя теннисистки вновь появилось в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes. Годовой доход Шараповой составил $10,5 млн и позволил ей занять пятую строчку рейтинга.

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