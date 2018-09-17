Триллионы на безопасность

На повышение безопасности на дорогах общего пользования государство в ближайшие шесть лет планирует направить из бюджетов всех уровней несколько триллионов рублей. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники совещания рассмотрели паспорта национальных программ «Цифровая экономика РФ» и «Безопасные и качественные дороги».

В соответствии с последним майским указом президента правительству предстоит разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, а также международная кооперация и экспорт. «Дорожные карты» по выполнению этих нацпроектов должны быть готовы к 1 октября.

Проект «Безопасные и качественные дороги», на основе которого формируется новый нацпроект, был утвержден в конце 2016-го на срок до 2026 года. Правительству предстоит снизить количество аварийно-опасных участков в два раза по сравнению с 2017 годом. Основной пункт реализации национального проекта — модернизация дорожной сети. Со стороны регионов и городов будет выделено 3,1 трлн рублей в ближайшие шесть лет, федеральный бюджет выделит 1,447 трлн рублей. Все суммы согласованы с финансово-экономическим блоком правительства.

Помимо этого, необходимо в 3,5 раза снизить смертность в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения. К 2030 году стоит задача стремиться к нулевому уровню смертности.

— В части безопасности дорожного движения будет усилена ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения с упором на профилактику нарушений, автоматизацию и оснащение профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля, — сказал Дмитрий Медведев. — Важно, чтобы планы по развитию дорожной сети были увязаны с долгосрочным пространственным развитием страны. Дорожное строительство всегда оказывает быстрый и положительный эффект, дает толчок к развитию новых маршрутов.

Среди задач проекта — обновление программы дорожного строительства и оценка состояния дорог. Планируется, что он охватит города с населением свыше 200 тыс. человек, включая 38 городских агломераций.

Программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года была утверждена летом 2017 года. Она состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура. В рамках преобразования программы в национальную существующие пять направлений будут преобразованы в федеральные проекты. Также появится новое направление в сфере государственного управления.

— Будет продолжено развитие мобильной и спутниковой связи. Мы постепенно движемся к созданию отдельных элементов сетей пятого поколения, через несколько лет эта возможность должна появиться в отдельных крупных городах, — пояснил председатель правительства.

В рамках развития инфраструктуры по нацпроекту должен быть обеспечен доступ в интернет населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек, а также подключение к Сети всех органов власти и бюджетных организаций, включая медицинские и образовательные учреждения. Более того, госучреждения должны использовать в своей работе преимущественно отечественное программное обеспечение.

Еще одно направление — кибербезопасность. Главный результат, к которому должно прийти государство, — производство востребованных российских IT-продуктов и услуг. Кроме этого, нужно обеспечить более высокие стандарты защиты интересов личности, бизнеса и государства от информационных угроз, считает премьер.