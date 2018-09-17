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Суд отказал «Мемориалу» в рассмотрении жалобы к РЕН ТВ

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Московский городской суд отклонил кассационную жалобу «Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» к телеканалу РЕН ТВ о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда, сообщили порталу iz.ru.

Это уже третья попытка «Мемориала» обязать телеканал удалить материалы о конкурсе «Человек в истории. Россия — XX век», а также выплатить компенсацию.

Первое постановление вынес Симоновский районный суд, который посчитал, основания для удовлетворения иска о защите чести и достоинства не имеется и отказал в компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов. Апелляционная жалоба истца тоже не была удовлетворена.

«Отказ в передаче кассационной жалобы стал кульминацией конфликта», — говорится в сообщении.

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