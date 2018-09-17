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Учения по поиску диверсионно-разведывательных групп завершились на Черноморском флоте

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Учения по поиску диверсионно-разведывательных групп прошли на Черноморском флоте. Военнослужащие в ходе патрулирования на боевых вертолетах выявили и уничтожили условного противника, сообщает в понедельник, 17 сентября, пресс-служба ЧФ.

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Патрулирование осуществлял на максимально низкой высоте, 30 м, вертолет Ми-8, а прикрытие — вертолет Ка-52 «Аллигатор».

В пресс-релизе говорится, что авианаводчик обнаружил на маршруте во время патрулирования разрушенное здание со скоплением вокруг него группы лиц. Вертолет приземлился, штурмовая группа десантировалась и окружила объект.

«Неустановленные лица открыли огонь по военнослужащим, в итоге в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, ВПШГ (воздушно-поисковая штурмовая группа. — iz.ru) уничтожила условного противника, который готовился к проведению диверсий на экономических объектах», — отмечается в релизе.

«Аллигатор» в ходе операции контролировал обстановку и при необходимости мог оказать военным огневую поддержку.

Учения проводились на территории воинских частей и на полигоне Черноморского флота, передает НСН.

Основной этап масштабных боевых учений «Восток-2018», прoxoдящих на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей с 11 по 17 сентября, завершился 13 сентября парадом участников и смотром военной техники.

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