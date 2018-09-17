Запад потрясла российская реактивная система залпового огня «Ураган»

Британские журналисты обратили внимание на кадры с военных учений, на которых демонстрируется работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время учений «Восток-2018» на полигоне Цугол.

СМИ назвали стрельбу военной машины впечатляющей, а всю работу РСЗО «леденящей кровь». Особенно журналисты остались впечатлены скоростью выстрелов, отметив, что 20 т машина делает два выстрела в секунду 280 кг ракетами, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на The Sun.

Также издание со ссылкой на экспертов отметило, что несмотря на простоту и неприхотливость в обслуживании, боевая машина отличается невероятной надежностью.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей. Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения. За ходом основного этапа маневров на полигоне Цугол наблюдал президент России Владимир Путин.