Состоявшиеся, но не признанные

Выборы в Приморье состоялись и в этом нет никаких сомнений, завила «Известиям» глава ЦИК Элла Памфилова. Однако итоги второго тура губернаторской гонки в этом регионе будут подведены только после разбора всех жалоб — не позднее среды в Приморье отправятся эксперты Центризбиркома. В ходе подсчета голосов действующий врио главы региона («Единая Россия») Андрей Тарасенко и депутат заксобрания (КПРФ) Андрей Ищенко по очереди набирали большинство голосов, затем с небольшим перевесом лидировал коммунист, но к утру 17 сентября ситуация изменилась в пользу врио. После подсчета 99,1% протоколов Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, а его конкурент — 48,06%. Сейчас кандидаты в губернаторы обвиняют друг друга в фальсификациях и уже направили соответствующие жалобы в краевой избирком. Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и призвал ориентироваться на Центральную избирательную комиссию.

ЦИК признал выборы в Приморье состоявшимися. Но вопрос об их признании на сегодняшний день остается открытым.

— По всем параметрам до последнего момента, когда были обработаны свыше 98% бюллетеней, ни у кого не было никаких сомнений. Другое дело, признаем мы их результат или не признаем. Накажем кого-то или признаем кого-то победителем, — сообщила «Известиям» Элла Памфилова. — Этот вопрос остается открытым до того, как мы изучим все факты.

Сейчас Центризбирком собирает все материалы о возможных злоупотреблениях и нарушениях на выборах в Приморье.

— Хотя кампания региональная и итоги будет подводить краевая комиссия, это не значит, что у ЦИК нет возможностей самым серьезным образом повлиять, если мы сочтем, что требуется наше вмешательство, — подчеркнула Элла Памфилова. — Тщательно изучим и сформулируем свои рекомендации Приморской краевой комиссии. И я даже не сомневаюсь, что они эту позицию не проигнорируют, и мы вместе с ними будем делать выводы. Сейчас я затребовала все жалобы, которые поступили в Приморскую краевую комиссию. Не позднее среды в Приморье будет направлена команда экспертов, чтобы найти ответы на вопросы, которые у нас возникнут. Тогда, соответственно, будем действовать.

Для принятия решения у комиссии по закону есть 10 дней, напомнила она.

В единый день голосования 9 сентября никто из кандидатов, участвовавших в губернаторских выборах в Приморье, не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы. В итоге избирательная комиссия назначила повторное голосование на 16 сентября. Участие во втором туре приняли получившие наибольшее число голосов Андрей Тарасенко (46,57%) и Андрей Ищенко (24,64%). По сравнению с первым туром явка избирателей несколько выросла: 9 сентября на избирательные участки пришло 30,24% приморцев, а 16 сентября — 33,38%.

При подведении итогов голосования во втором туре возникла ситуация, которую обе стороны расценили как результат фальсификаций. Пока шел подсчет голосов, Андрей Ищенко с небольшим отрывом, но все же выигрывал у Андрея Тарасенко. На момент обработки 95% протоколов лидировал коммунист (51,61% против 45,79%). Затем разрыв между показателями стал сокращаться и по результатам обработки 99,10% бюллетеней вперед вышел действующий врио губернатора. Он набрал 49,55% голосов, его оппонент — 48,06%.

В штабе Андрея Тарасенко сообщили, что «нормальному подсчету голосов» препятствовали коммунисты, наблюдатели и члены комиссий крупных приморских городов.

— По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Они (представители КПРФ. — «Известия») не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, комиссия нормально начала работу, — отметили в штабе кандидата от «Единой России».

Там также добавили, что большое количество бюллетеней, которые коммунисты называли недействительными, таковыми не оказались, чем и объясняется такой отрыв к утру.

Представители штаба заявили, что располагают аудио- и видеозаписями, на основании которых были поданы жалобы в краевой избирком — коммунистов обвиняют в подвозе и подкупе избирателей.

— Известно, что во Владивостоке как минимум куплено 13 тыс. человек, в Находке — 6 тыс. человек, в Хасане — около 5 тыс. человек, — заявил первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Хрущев.

На подтасовку указал и Андрей Ищенко, пояснив, что «речь идет о 20 тыс. фальсифицированных протоколов». По его словам, в Артеме, Находке, Уссурийске и Советском районе Владивостока были переписаны итоговые протоколы, в связи с чем его штаб готовит соответствующее обращение в избирком Приморья.

— Сейчас мои юристы готовят исковое заявление в суд на опротестование итогов голосования именно по этим четырем территориям, — сообщил Андрей Ищенко.

В краевом избиркоме подтвердили, что получили жалобы от обоих кандидатов и сейчас они проверяются. На рассмотрение правоохранительных органов передано уже 13 обращений.