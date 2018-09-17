Двухлетний ребенок задохнулся в дыму от печи в Калининградской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в Советске Калининградской области. По предварительным данным, ребенок задохнулся в дыму от неисправной печи в квартире.

Как сообщает ИА FlashNord со ссылкой на СУ СКР по региону, трагедия произошла 15 сентября. Родители девочки затопили печь в квартире. Сама она спала в комнате, где находилась одна из боковых стен печи.

Бабушка девочки заметила задымление в квартире, а когда зашла в комнату внучки, та лежала у кровати без сознания. Позже ребенок скончался в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза должна установить точные причины гибели девочки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.