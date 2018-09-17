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Пятилетний ребенок поджег кладовую и погиб в Магаданской области

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В поселке Ола Магаданской области пятилетний ребенок погиб при пожаре. Играя, мальчик нашел зажигалку и поджег кладовую. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Трагедия произошла 15 сентября в одном из многоквартирных домов на Октябрьской улице. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар за девять минут, после чего обнаружили тело пятилетнего мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом пишет ИА MagadanMedia.

По версии следствия, мальчик вместе со своей сестрой играли в кладовой, в то время как их бабушка находилась в смежном помещении. В ходе игры ребенок нашел зажигалку и поджег детскую кроватку, которая стояла в кладовой.

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