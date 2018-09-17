Дело о гибели ребенка во время похода в Сочи передали в суд

Материалы дела о гибели ребенка во время туристического похода в горах под Сочи переданы в суд Краснодарского края. На скамье подсудимых — учительница начальных классов. Ее обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как уточняет RostovGаzeta, преподавателю вменяют в вину то, что она, имея опыт организации туристических походов и владея навыками инструктора, не сообщила в МЧС о маршруте. Кроме того, у детей не было медицинских справок и страховок, их не инструктировали по технике безопасности.

Группа из 11 детей и двух взрослых шла по маршруту Гузерипль–Дагомыс. 13-летний Сева Коростелев отбился от группы и пропал, его тело нашли лишь 10 суток спустя. Причиной смерти стало падение с высоты и прелом затылочной и лобной костей черепа.