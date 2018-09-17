Прямой эфир

Дело о гибели ребенка во время похода в Сочи передали в суд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Материалы дела о гибели ребенка во время туристического похода в горах под Сочи переданы в суд Краснодарского края. На скамье подсудимых — учительница начальных классов. Ее обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как уточняет RostovGаzeta, преподавателю вменяют в вину то, что она, имея опыт организации туристических походов и владея навыками инструктора, не сообщила в МЧС о маршруте. Кроме того, у детей не было медицинских справок и страховок, их не инструктировали по технике безопасности.

Группа из 11 детей и двух взрослых шла по маршруту Гузерипль–Дагомыс. 13-летний Сева Коростелев отбился от группы и пропал, его тело нашли лишь 10 суток спустя. Причиной смерти стало падение с высоты и прелом затылочной и лобной костей черепа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учитель музыки в Пушкине обзывала школьников тупыми и убогими
В Киеве восьмиклассник избил учительницу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017