Associated Press сообщило о планах Ассанжа сбежать в Россию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подавал в 2010 году документы на российскую визу, пишет агентство The Associated Press.

Отмечается, что с соответствующим запросом Ассанж обратился в консульство России в Лондоне.

«Я, Джулиан Ассанж, настоящим предоставляю полное право моему другу Израэлю Шамиру сдать и забрать обратно мой паспорт, чтобы получить визу», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении агентства.

Речь идет о периоде, когда Ассанж столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах в Швеции, поясняет «Газета.ру».

Джулиан Ассанж находится в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года, он скрывается от возможной экстрадиции шведскими властями в США, где ему грозит лишение свободы на срок до 35 лет или смертная казнь за публикацию секретных документов.

Ранее в сентябре посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что в случае экстрадиции Ассанжа Эквадором, в Стокгольме его будет ждать расследование. Однако власти никогда не выдадут журналиста США, если ему там будет грозить смертная казнь.

В конце июля текущего года президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж должен покинуть посольство.