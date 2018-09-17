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Почти 100 автоматов с едой и напитками появятся на платформах станций МЦК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Порядка сотни автоматов с напитками, едой и товарами повседневного спроса установят на 48 платформах станций Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщили в центральной дирекции пассажирских обустройств — филиале ОАО РЖД (ЦДПО).

«Осенью на 31 станции МЦК начнут устанавливать вендинговые аппараты с закусками и напитками. В общей сложности пассажирам станут доступны 96 автоматов на 48 платформах МЦК», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителей дирекции. Приобрести в автоматах можно будет горячие и холодные напитки, снеки, шоколадки и печенье, а также потребительские товары.

В ведомстве  отметили, что автоматы появятся на всех станциях, включая те, где есть пересадки на метро. Площадь стационарных торговых зон составит около 100 кв. м. С 2017 года было установлено больше 95 вендинговых аппаратов, и их сеть продолжает расширяться.

11 сентября сообщалось, что на всех станциях МЦК появились лайтбоксы и напольная разметка.

В конце июля мэра Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство до 6 млн кв. м недвижимости разного назначения в зоне МЦК привлечет в бюджет столицы порядка 500–700 млрд рублей инвестиций, напоминает «Газета.ру».

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