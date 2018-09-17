СМИ сообщили о планах Меркель отправить в отставку главу контрразведки

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что глава контрразведки страны Ганс-Георг Маасен должен уйти в отставку. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает газета Welt со ссылкой на источники в правящей коалиции.

Ранее Маасен заявил в интервью таблоиду Bild, что его ведомство не имеет доказательств преследований иностранцев в ходе праворадикальных выступлений в саксонском Хемнице. За эти высказывания его подвергли жесткой критике, а руководство Социал-демократической партии (СДПГ) потребовало от Меркель отправить Маасена в отставку.

По информации издания, канцлер приняла решение о судьбе руководителя ведомства еще до запланированной на вторник кризисной встречи председателей партий «большой коалиции».

Меркель считает, что так как своими заявлениями Маасен вмешался в текущую политику, больше он не подходит на должность руководителя контрразведки.

Две демонстрации прошли в Хемнице в конце августа. В одной из них большую часть составляли националисты. Им противостояли активисты из левого лагеря, напоминает сетевое издание m24.ru.



Полиция пресекла акцию после того, как участники протеста стали кидать друг в друга горящие петарды. Пострадали около 20 человек, в том числе двое полицейских.