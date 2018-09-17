Снятые в Якутии фильмы получили призы на кинофестивале «Золотой ворон»

Фильмы, снятые в Якутии, удостоены наград на Международном арктическом кинофестивале «Золотой ворон». Смотр в Анадыре является единственным в России, где главный приз вручают по решению зрительского жюри. В этом году его получила картина «АГА».

Фильм совместного производства Болгарии, Германии и Франции рассказывает о семейных отношениях и проблемах экологии. Местом съемок стала Якутия, отмечает ИА SakhaNews.

Профессиональное жюри высоко оценило документальную ленту «Генезис 2.0». Ее делали представители Швейцарии, США, России, Кореи и Китая, пишет prochukotku.ru.

Напомним, американский актер Эрик Робертс приедет на Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». С 21 по 27 сентября во Владивостоке покажут около 180 фильмов из 40 стран.