Актер Эрик Робертс станет гостем фестиваля «Меридианы Тихого»

Американский актер Эрик Робертс приедет на Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивосток. В рамках форума пройдет его творческая встреча и показ фильма Андрея Кончаловского «Поезд-беглец», который принес Робертсу не только международную славу, но и широкое признание критиков.

Как уточняет ИА PrimaMedia, 16-й Международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. В его рамках в этом году покажут около 180 фильмов из 40 стран.

Откроется смотр драмой «Два билета домой» Дмитрия Месхиева и философской притчей «Счастливый Лазарь» итальянского режиссера Аличе Рорвахер. В этом году на Каннском кинофестивале он получил приз за лучший сценарий.

На закрытии покажут картину Ольги Зуевой «На районе», снимавшейся во Владивостоке. Вторым фильмом закрытия станет поэтическое роуд-муви «Видение» Наоми Кавасе. Главную роль в нем сыграда Жюльет Бинош.