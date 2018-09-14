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«Послание к человеку» соберет европейских звезд

В Санкт-Петербург на международный кинофестиваль приедут Паоло Соррентино и Фанни Ардан
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Завтра в Санкт-Петербурге открывается XXVIII Международный кинофестиваль «Послание к человеку». За неделю в Северной столице покажут более 200 фильмов — документальных, игровых, анимационных и экспериментальных. В конкурсные программы в этом году вошли 74 картины. Кроме того, смотр традиционно включает широкий спектр специальных программ, мастер-классов, творческих встреч, круглых столов и даже выставку фотографий. Жюри основного международного конкурса возглавит австрийский режиссер, продюсер и оператор Кристиан Бергер.

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Церемония открытия пройдет на Дворцовой площади. Перед гостями выступит Большой симфонический оркестр при участии гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна. Песни культового рок-коллектива прозвучат в симфоническом исполнении. Видеоряд для концерта создал сам сын Виктора Цоя — Александр.

Фильмом открытия станет «Молодость» Паоло Соррентино. Знаменитый итальянский режиссер лично представит ленту российской публике и осуществит символический выстрел с Петропавловской крепости, дав старт фестивалю. Также на «Послании к человеку» пройдет российская премьера новой картины Соррентино — «Лоро» о жизни известного политика Сильвио Берлускони.

Впрочем, «Послание к человеку» — в первую очередь фестиваль документального кино. Поэтому большинство программ, представленных на киносмотре, так или иначе посвящено именно этому жанру.

— Фестиваль образовался из документальных программ Московского международного кинофестиваля, а потому сохраняет особую преемственность с документальным кино. У нас представлены его лучшие образцы, — рассказал «Известиям» арт-директор фестиваля Андрей Плахов.

Особое внимание стоит обратить на внеконкурсные программы. Одна из них — «Кино сверхреальности» — покажет несколько больших фестивальных хитов: «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» румынского режиссера Раду Жуде, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» режиссера Лукаса Донта, «Ангел» Луиса Ортеги, фильм-победитель нынешнего Каннского фестиваля — «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээда и другие работы. По словам Андрея Плахова, курирующего программу, «эти фильмы исследуют пограничные зоны между игровым кино и документальным».

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Другая любопытная секция — «Сопротивление. 1968–2018» — отмечает полувековой юбилей волнений 1968 года.

— В этой программе собраны картины, в которых показано движение революционных идей, различных протестных движений, происходивших в 1968 году в Западной Европе, Чехословакии, Японии, США и Латинской Америке. Эти события сильно повлияли на современную культуру, — отметил Андрей Плахов.

Еще одна ретроспектива представлена фильмами Джема Коэна. Независимый американский режиссер-документалист лично представит на фестивале большую персональную программу.

Вслед за Соррентино в Санкт-Петербург приедет еще одна звезда европейского кино — французская актриса Фанни Ардан. Она представит документальный фильм режиссера Тома Вольфа «Мария до Каллас», а также примет участие в церемонии закрытия фестиваля.

Закроется смотр показом картины российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Акварель». Мировая премьера фильма с успехом прошла на недавнем Венецианском кинофестивале.

— «Акварель» — экспериментальный фильм. Изображения в нем меняются со скоростью 96 кадров в секунду, в отличие от традиционных 24 кадров. Но это не единственная его новация. Картина интересна прежде всего своей мыслью. Это философское осмысление водной стихии и ее влияния на жизнь человечества, — рассказал «Известиям» Андрей Плахов.

Победители фестиваля «Послание к человеку» будут объявлены 22 сентября.

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