Монеточка объяснила причину отмены концерта в московском клубе

Певица Монеточка (настоящее имя Лиза Гырдымова. — iz.ru) объяснила внезапную отмену своего концерта в столичном клубе Gipsy.

В этом она обвинила организаторов, которые не соблюли ее райдер. «За сутки Gipsy написали мне, что не смогут выполнить условия райдера, поэтому мы решили отменить выступление», — рассказала певица.

Монеточка добавила, что за два часа до выступления организаторы связались с ней и согласились на все условия, «но было уже поздно». Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Instagram артистки, однако на момент публикации новости соответствующего поста в аккаунте не было.

За выступление артистка должна была получить 1 млн рублей, уточняет издание. О том, что певица отменила свое выступление, стало известно в день концерта, 16 сентября.

Двумя днями ранее Гырдымова появилась на Первом канале в эфире капитал-шоу «Поле чудес». Девушка по традиции преподнесла ведущему программы Леониду Якубовичу подарки, спела песню и выиграла мультиварку, угадав слово.

25 июля Гырдымова отказалась участвовать в рок-фестивале «Нашествие», который проходил с 3 по 5 августа в Тверской области. Ее решение вызвало неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Некоторые из них и заявили, что без певицы программа шоу станет только лучше.

В том же месяце певица Земфира высказала свое мнение о творчестве Монеточки. По ее мнению, у молодой исполнительницы отличные тексты, но «омерзительный голос».