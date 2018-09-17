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Монеточка отменила концерт в Москве за несколько часов до начала

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Фото: youtube.com
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Певица Монеточка в день концерта отменила свое выступление в столичном клубе Gipsy, не объяснив причину.

«Вынуждены вам сообщить, что @monetochkaliska не выйдет сегодня (16 сентября — ред.) на сцену по причинам известным только ей одной», – говорится в сообщении московского заведения в Instagram.

Двумя днями ранее Монеточка, настоящее имя которой Лиза Гырдымова, появилась на Первом канале в эфире капитал-шоу «Поле чудес». Девушка по традиции преподнесла ведущему программы Леониду Якубовичу подарки и выиграла мультиварку, угадав слово.

В июле певица Земфира высказала свое мнение о творчестве Монеточки. По ее мнению, у молодой исполнительницы отличные тексты, но «омерзительный голос».

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