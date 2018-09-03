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Шуфутинский готов спеть «3 сентября» с Гречкой и Монеточкой

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Эстрадный певец Михаил Шуфутинский заявил, что готов перепеть свой хит «3 сентября» в дуэте с певицей Гречкой или Монеточкой, если ему поступит подобное предложение.

«Я мог бы, но мне никто ничего не предлагал и никто ни о чем не просил», — рассказал он радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 3 сентября.

Шуфутинский отметил, что дуэт — это непросто и артистам нужно какое-то единение образов.

«Надо, чтобы эти два человека совпадали или, наоборот, очень не совпадали, это зависит от того, что за музыкальный материал», — добавил артист.

Ранее сообщалось о том, что автомобилисты Воронежа устроили флешмоб в честь Шуфутинского. Они выстроили из машин его портрет. Участники акции вдохновились датой 3 сентября, о которой исполнитель спел песню.

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