Воронежские водители выстроили из автомобилей портрет Шуфутинского

Автомобилисты в Воронеже выстроили портрет певца Михаил Шуфутинского из машин. Об этом пишет портал moe-online.ru.

Флешмоб устроили активисты сообщества МДПС «Воронеж: перезагрузка». Отмечается, что автомобилисты вдохновились датой, которой известный шансонье посвятил песню.

«В этом году 3 сентября не летит желтый лист, но жара постепенно сменится осенней прохладой, чаем, пледом и шумом дождя за окном. <...> И пусть в первый понедельник осени у вас останется на душе 2 сентября, когда всё было хорошо, было солнце и тепло на улице и в душе», — приводит слова активистов сайт kp.ru.

Для портрета Шуфутинского, который выстроили из машин на площадке сити-парка «Град», понадобилось больше 80 автомобилей. Как напоминает «Газета.ру», ежегодно в этот день пользователи соцсетей вспоминают известную песню артиста и ее строчки: «Я календарь переверну — и снова третье сентября».

Ранее сообщалось, что песня «Третье сентября» возглавила российские чарты.