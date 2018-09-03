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Шуфутинский рассказал о планах на 3 сентября

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Советский и российский эстрадный певец, автор хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский рассказал о своих планах на этот день. По словам шансонье, он отправится на день рождения к своему другу.

Как сообщает телеканал 360, одна из столичных сетей фастфуда сделала даже в честь артиста бургер и забронировала для него столик недалеко от дома на 3 сентября. Однако сам музыканта ничего об этом не знал. Он сказал, что никто с ним не связывался по этому поводу.

«Пойду к товарищу близкому, у него день рождения. И я (в фастфуд. — Ред.) не пойду, потому что у моего товарища тоже очень вкусно готовят, не хуже», — отметил Шуфутинский.

Певец также рассказал о повышенном внимании к его персоне каждое 3 сентября, что, по его словам, всё равно очень приятно. Артист отметил, что «люди любят хорошую песню», поэтому он не против использования осеннего хита в меню ресторанов.

В понедельник песня Шуфутинского «Третье сентября» возглавила чарты российского iTunes и сервиса «Яндекс.Музыка».

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