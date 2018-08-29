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Лидер группы «Руки вверх!» перенес операцию

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о том, как перенес операцию. 

Музыкант пожаловался на «немножко пошатнувшееся» здоровье еще в начале августа. В связи с этим он опубликовал видео, на котором рассказал, что у него нет ни одной из «страшнейших болезней, про которые многие могли подумать», но вынужден ежедневно ходить на процедуры и носить с собой медицинский аппарат.

«Операция моя прошла успешно! Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно!!!» — написал он на своей страничке в Instagram

Певец также сказал огромное спасибо врачам и всей стране за поддержку и переживания. Он добавил, что теперь ему предстоит реабилитация, и пообещал в ближайшие дни записать видео для поклонников. 

Группа «Руки вверх!», состоявшая из Жукова и Алексея Потехина, получила популярность после первого альбома, вышедшего в 1996 году. В 2006-м группа распалась, оба участника начали делать сольные карьеры и заниматься продюсированием. Два года спустя Жуков снова начал использовать название «Руки вверх!».

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