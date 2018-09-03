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Песня Шуфутинского «Третье сентября» возглавила российские чарты

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского «Третье сентября» возглавила чарты российского iTunes и сервиса «Яндекс.Музыка» в понедельник.

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В медиаплеере компании Apple песня вышла на первое место в российском сегменте, обогнав композиции Макса Барских, Cygo, Ольги Бузовой и Светланы Лободы, пишет «Интерфакс». При этом в рейтинге альбомов третье место занимает пластинка Иосифа Кобзона «Я люблю тебя, жизнь».

На сервисе «Яндекс.Музыка» композиция Шуфутинского также возглавила рейтинг прослушиваний. К полудню ее включили уже более 18,5 тыс. пользователей. Шлягер обогнал хиты Светланы Лободы, Монеточки и Елены Темниковой.

Новая волна популярности песни «Третье сентября», написанной еще в начале 1990-х, пришла в 2011 году. Композиция стала интернет-мемом после того, как в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» появилась картинка американского рэпера Рика Росса, сопровождаемая цитатой из песни Шуфутинского. Тогда подписчики обратили внимание на сходство двух артистов.

По традиции 3 сентября пользователи ежегодно выкладывают на своих страницах в соцсетях сам шлягер или связанные с ним мемы. При этом Шуфутинский положительно отзывался о новой волне популярности своей песни и признавался, что за 24 года исполнения она так и не смогла ему надоесть.

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