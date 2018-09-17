Граффити о временах СССР появилось на набережной во Владивостоке

На набережной Спортивной гавани во Владивостоке появилось новое граффити. В качестве идей для изображения были взяты многочисленные скульптуры, украшавшие набережную с 50-х годов XX века, которые были снесены во время реконструкции.

Граффити изобразили на стене электрощитовой, которая находится на набережной Спортивной гавани. Рисунок представляет собой изображения спортсменов, созданных на основе скульптур, украшавших набережную до реконструкции. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Как рассказал художник Павел Шугуров, фигуры специально были сделаны лубочно-карикатурными. Это связано с тем, что скульптуры были выполнены в сталинском ампире, который по фотографиям может восприниматься, как утраченный высокий стиль, но, по мнению художника, в свое время они были типовым, достаточно грубо слепленным ширпотребом.

Выполнили работу команда художественной мастерской «33+1», которая является активным участником создания арт-облика Владивостока.