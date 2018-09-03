Граффити с оленями появилось у стадиона в подмосковном Одинцово

У центрального стадиона в подмосковном Одинцово появилось граффити с оленями. Его автор — местный художник Дмитрий Левочкин. Он в абстрактной форме изобразил символ этого города — оленя.

Сам Левочкин, чьи слова приводит «Подмосковье сегодня», рассказал, что его работа символизирует влияние соцсетей на жизнь людей. Так, металлическая голова оленя с двумя птицами, сидящими на ней и клюющими ее — это образ современности и того, какое влияние на человека оказывает интернет.

По словам художника, он и его команда хотели сказать, что лучше получать информацию из достоверных источников и проверять ее, а также обращать внимание на то место, где мы живем.

В конце августа стало известно, что в Липецке подземному переходу могут присвоить имя рок-музыканта Виктора Цоя.