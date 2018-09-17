Эксперт оценил новый указ о запрете снимать номера с машин

Адвокат, вице-президент правозащитной организации «Движение автомобилистов России» Леонид Ольшанский считает актуальным указ президента России Владимира Путина о запрете сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей, в случае если нужно наложить запрет на эксплуатацию транспортного средства. Такое мнение он высказал в комментарии порталу iz.ru.

Глава государства 15 сентября подписал указ о внесении изменений в положение о ГИБДД. Документ был опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Он (указ. — Ред.) наконец-то приводит действующее законодательство в соответствие с частью 3 статьи 55 Конституции РФ, в которой сказано, что любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону», — пояснил эксперт.

По мнению Ольшанского, указ направлен на борьбу с коррупцией, потому что бывают случаи, когда номера снимают сотрудники ДПС по самым разным предлогам.

«До этого указа у нас раньше получалось, что один снял номера на дороге, а второй говорит через километр или десять: «Меня не колышет, ездить уже не должны. Все. И направляет в суд на лишение прав. Поэтому крайне важно, чтобы не снимали номера», — рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России».

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