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Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции лишились права снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 17 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

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При этом ГИБДД сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством. В том числе это наличие различных неисправностей и условий, перечень которых был ранее утвержден правительством, уточняется в указе. 

Документ вступает в силу со дня его подписания, 15 сентября.

В августе Госавтоинспекция впервые показала облик новых водительских прав. На лицевой стороне удостоверений, оснащенных микрочипом, появился значок руля. Надпись RUS теперь нанесена специальным защитным слоем.

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