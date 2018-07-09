Выход на дорогу

Проблема безопасности на дорогах — это общемировая проблема, которая требует постоянных решений. Активное развитие автотранспортной инфраструктуры и расширение автопарка приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий во всем мире.

— Проблема безопасности дорожного движения является актуальной глобальной международной проблемой. Ежегодно на дорогах мира погибает около 1,3 млн человек и еще 50 млн получают несмертельные травмы, связанные с дорожными авариями. С целью усиления мер борьбы с проблемой в рамках совещаний ВОЗ с участием представителей государств – членов организации ведется обсуждение и выработка добровольных целевых показателей, касающихся снижения смертности и травматизма на дорогах. Важно отметить, что в выработке данных показателей ведущую роль играет Россия, в первую очередь в лице руководства ГИБДД МВД РФ, — комментирует ситуацию координатор Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям в Российской Федерации Елена Юрасова.

— Важно отметить, что при выработке новых целевых показателей на международном уровне и подходов к работе предлагаются индикаторы и решения, которые перекликаются с решениями состоявшейся в 2009 году в России Первой всемирной конференции по безопасности дорожного движения. Этот форум, по сути, был «взят за основу» при подготовке совещания в ВОЗ. Нас, конечно, радует тот факт, что видят и стараются применить индикаторы из опыта России, — рассказывает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации генерал-майор полиции Михаил Черников.

В Российской Федерации смертность на дорогах снижается. Сейчас она составляет чуть более 20 тыс. погибших в год, а в 2006 году было более 36 тыс. Такое снижение — результат совместной работы заинтересованных министерств, ведомств, экспертов и общественников.

По всему миру проблему безопасности на дорогах стремятся решить, используя для этого разные инструменты и методы. Например, в Британии, где один из самых низких показателей смертности на дорогах — 2,9 погибших на 100 тысяч населения, — постоянно совершенствуются стратегии и тактики дорожного движения, большое внимание уделяется поведению водителей. После проведения ряда исследований были приняты надлежащие меры: запрет на разговоры за рулем по мобильному телефону и курение.

В США с целью снижения аварийности на основе анализа причин ДТП и в соответствии с полученными данными изменились правила дорожного движения на перекрестках, а также рассматриваются предложения по снижению предельно допустимой скорости движения.

А вот в Польше показатели смертности в ДТП не утешительны — 14 человек на 100 тыс. населения. По статистике, там ежегодно происходит около 50 тыс. дорожно-транспортных происшествий и гибнет около 3,9 тыс. человек. Для снижения этих показателей с нового года ужесточена ответственность за игнорирование правил дорожного движения.

В России в январе 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Как заявил Медведев, ситуация на дорогах в стране остается сложной из-за увеличения в стране транспортных средств. Согласно ее ключевому показателю, смертность на дорогах страны к концу срока действия программы должна снизиться до 20 тыс. человек в год. В качестве целевого ориентира на 2024 год устанавливается показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тыс. населения. А результатом реализации Стратегии должно стать повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году.

В центре внимания Стратегии шесть ключевых направлений, включая формирование культуры поведения участников дорожного движения и должного уровня правосознания; повышение защищенности от ДТП и их последствий для детей и пешеходов, а также развитие системы оказания помощи пострадавшим. В рамках внедрения инновационных проектов открываются новые возможности, позволяющие сделать дорожное движение более безопасным, в том числе путем минимизации влияния человеческого фактора на функционирование различных систем.

Ежегодно в Россию приезжает свыше 25 млн иностранцев. А в 2018 году Россия стала страной, где проводится чемпионат мира по футболу FIFA World Cup 2018, что позволило стать России еще большей точкой притяжения для иностранцев. Постоянное увеличение потока иностранных туристов приводит к росту количества ДТП с их участием. В первую очередь это связано с различием в правилах дорожного движения разных стран и недостаточной ориентированностью на новых маршрутах.

Важной частью работы в области профилактики нарушений ПДД иностранными гражданами является дополнительное информирование об особенностях этих правил в России. Например, к проведению чемпионата мира по футболу 2018 Госавтоинспекция совместно с экспертным центром «Движение без опасности» разработали материалы, которые помогли иностранным гостям повысить осведомленность в части дорожного движения на территории России как в качестве водителя, так и пешехода. Плакаты представлены в русской и английской версии в формате инфографики, отображающей 10 ключевых аспектов, которые важно знать пешеходу и автомобилисту, передвигаясь по территории России.

— Нам важно, чтобы наши гости чувствовали себя уверенно на улицах и дорогах городов – организаторов матчей. Для этого им необходимо заранее получить как можно больше информации об особенностях транспортной системы, правилах и нормах поведения и безопасности дорожного движения как для водителей, так и для пешеходов. Россия рада видеть гостей из любых стран мира и в рамках международного сотрудничества поддерживает и реализует программы по безопасности дорожного движения на основании передовых международных стандартов, — отмечает глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

Достичь максимальной безопасности дорог во всем мире возможно только совместными усилиями, используя опыт всех стран мира и используя все возможные инструменты в комплексе. Такой подход созвучен программе Vision Zero или «Стратегии Ноль» в Швеции, базовым принципом которой является недопустимость ДТП со смертельным исходом. Основной подход программы к этой проблеме призван снять с водителей основную вину за смертельные происшествия на дорогах, сделать так, чтобы в решении проблемы участвовали те, кто строит и обслуживает дороги, производители автомобилей, организаторы дорожного движения и т.д. Только комплексный подход позволит решить проблему безопасности дорог всего мира.

Ключевые требования Правил дорожного движения и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

- На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств.

- Запрещено управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Штраф за вождение в нетрезвом состоянии составляет 30 тыс. рублей. При этом нарушитель лишается права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

- Для управления транспортным средством необходимо национальное или международное водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года либо сопровождаемое заверенным переводом на русский язык.

- Максимально разрешенная скорость движения в городе — 60 км/ч, за городом — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч, в отдельных случаях, когда это установлено дорожными знаками, — 130 км/ч. Штраф за превышение скорости составляет от 500 до 5 тыс. рублей. Если установленное ограничение превышено более чем на 60 км/ч, предусмотрено лишение права управления транспортными средствами.

- Обязательное использование ремней безопасности.

- Ближний свет фар или дневные ходовые огни должны быть включены даже в светлое время суток.

- Запрещено выезжать на выделенную полосу, предназначенную для общественного транспорта (в основном в рабочие дни).

- За непредоставление преимущества пешеходам составляет от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

- Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если такой возможности нет, можно идти по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

- Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.