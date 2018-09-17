Детские сады, низкая ипотека и доплаты за детей: как в Хабаровском крае помогают жителям

В России в течение нескольких последних лет как на федеральном, так и на региональном уровне активно развивалась социальная сфера. При этом различные меры, в первую очередь связанные с мерами по поддержке молодых родителей и пенсионеров, принимались как на федеральном, так и на региональном уровне. Особого внимания в этом плане заслуживает Хабаровский край — здесь действуют высокие региональные надбавки, а многодетные родители могут претендовать на рекордно низкую ставку по ипотеке в 2%. На какие еще льготы сегодня могут рассчитывать хабаровчане, разбирался портал iz.ru.

Вложились в маткапитал

Одно из самых эффективных и востребованных нововведений в социальной политике последних лет — введение материнского капитала. На федеральном уровне он начал действовать с начала 2007 года — тогда при рождении второго и последующего детей родителям полагалось 250 тыс. рублей, которые они могли потратить на целевые расходы.

Сейчас эта сумма составляет уже 453 тыс. рублей плюс региональные надбавки. Которые, к слову, в Хабаровском крае — одни из самых высоких по стране. Так, сегодня краевой материнский капитал составляет 200 тыс. рублей.

В регионе он действует с 2013 года, и за это время им уже воспользовались почти 8,3 тыс. семей. Кроме того, к концу 2018 года размер краевого маткапитала должен увеличиться на 50 тыс. — до 250 тыс. рублей. Сделать это обещал Вячеслав Шпорт, глава Хабаровского края с 2009 года и кандидат на пост губернатора на выборах 2018 года.

Низкая ипотека и доплаты для многодетных

Среди преимуществ, на которые молодые хабаровчане могут рассчитывать уже после рождения первого ребенка, — ипотечный кредит на льготных условиях. Оформить ипотеку родители в этом случае могут по субсидированной ставке, которая составляет 5,7%. При этом если в дальнейшем у них появится второй ребенок, то ставка станет еще ниже и составит всего 2%.

Это значительно ниже, чем в среднем по стране. Напомним, что государственная программа льготной ипотеки для родителей с двумя и более детьми действует в России с января 2018 года. По ней, однако, ипотечная ставка не должна составлять более 6% — если она оказывается выше, разницу компенсирует государство. А вот дальнейшее снижение ставки, тем более ниже 2%, — решение руководства региона.

Кроме того, после рождения третьего ребенка родители в Хабаровском крае могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 13,4 тыс. рублей — получать эти деньги они будут до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.

Первый раз в детский сад

Впрочем, детей необходимо не только растить, но и учить, готовить к школе. Одна из самых острых социальных проблем, с которой сталкиваются родители по всей России, — нехватка детских садов и плачевное состояние существующих учреждений во многих регионах.

В Хабаровском крае эту проблему удалось решить практически полностью. Над созданием новых детских садов не только в крупнейших городах края, но и в небольших селах здесь работали больше пяти лет — с 2012 года.

Больше того, часть проектов удалось сдать досрочно — как, например, здание детского сада в селе Тополево. Открыть его планировалось к 2020 году, а удалось уже в 2018-м.

Присутствовавший на церемонии открытия исполняющий обязанности главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт пояснил, что работа над проектом началась уже после того, как в крае была реализована программа по строительству более чем 20 детских садов.

— Приятно осознавать, что в крае растет рождаемость и возникает необходимость в новых детских садах. Хабаровский район у нас один из самых динамично развивающихся. Поэтому закономерно, что такие важные социальные объекты возводятся именно здесь. Это наша обязанность — создавать нормальные условия для подрастающего поколения. Для нас не проблема, а радость — построить детский сад, — рассказал тогда краевой глава.

Всего с 2012 года в крае было построено 26 учреждений, создано больше 8 тыс. новых мест для детей в возрасте от трех до семи лет.

Расширение льгот для пенсионеров

Впрочем, не забывают в крае не только про детей. Руководством Хабаровского края было принято решение сохранить все льготы, действовавшие в стране для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Кроме того, список льгот решено было расширить — так, в законодательное собрание Хабаровского края уже внесли законопроект о совершенствовании мер поддержки ветеранов труда и специалистов, работающих в сельской местности.

Предложения были разработаны представителями партии «Единая Россия» после серии встреч с местным населением, в том числе с жителями отдаленных сел.

— За время обсуждения проекта федерального закона о совершенствовании пенсионной системы мы провели множество встреч с широким кругом экспертов и жителей края. Мы считаем, что должны сохранить меры поддержки, которые помогут гражданам, жителям края, адаптироваться в тот период, когда они уже будут переходить в пенсионный возраст с нововведениями пенсионного законодательства, — пояснил тогда председатель законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской.

Как подчеркивают в региональном правительстве, основной задачей, которую ставят перед собой в руководстве региона, по-прежнему остается снижение бремени коммунальных выплат с пожилых жителей края.