В Китае четыре человека стали жертвами тайфуна «Мангхут»

Четыре человека погибли в результате мощного тайфуна «Мангхут», который обрушился на 14 южных городов Китая. При этом более 200 человек пострадали от стихийного бедствия. Об этом сообщает телерадиокомпания RTHK.

Более 950 тыс. человек эвакуированы из опасной зоны.

Власти провинции Гайдун срочно приобрели оборудование на $2,1 млн для оказания помощи при бедствиях.

Национальный комитет по уменьшению опасности бедствий и департамент по чрезвычайным ситуациям направили рабочую группу для ликвидации последствий в городах Цзянмынь и Янцзян, которые в наибольшей степени затронуты тайфуном.

Тропический циклон также обрушился на Филиппины, где число жертв возросло до 65 человек. Более 40 человек числятся пропавшими без вести, еще 64 местных жителя получили различные ранения. Порывы ветра в некоторых районах достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м.