Россиянин Хачанов поднялся в мировом теннисном рейтинге

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 25-го на 24-е место в новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Даниил Медведев сохранил 35-ю позицию. Андрей Рублев поднялся на 69-е место, а Евгений Донской остался на 84-м. При этом первой десятке рейтинга изменений не произошло, свидетельствуют данные на сайте организации.

Первое место занимает испанец Рафаэль Надаль — 8760 очков, второе — швейцарец Роджер Федерер (6900), замыкает тройку серб Новак Джокович (6445).

Ранее сообщалось, что теннисные арбитры рассматривают возможность бойкота матчей с участием американски Серены Уильямс после скандала в финале US Open, где спортсменка обвинила судью в сексизме и назвала его «лжецом».

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