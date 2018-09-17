Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах возросло до 65 человек

Как минимум 65 человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна «Мангхут».

Как уточняет портал Rappler, больше всего жертв в Кордильерском административном регионе: там, по последним данным, погибли 54 человека. Более 40 человек числятся пропавшими без вести, еще 64 местных жителя получили различные ранения.

Ранее сообщалось о 59 жертвах разгула стихии.

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин вечером 14 сентября. Порывы ветра в некоторых района достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м.

Стихия затронула более 250 тыс. человек, около половины из них направлены в центры временного размещения. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему ожидаются сильные осадки, которые могут спровоцировать наводнения и сход новых оползней.

В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга, где в результате от тропического циклона пострадало более 100 человек.