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Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах возросло до 65 человек

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Фото: REUTERS/Erik De Castro
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Как минимум 65 человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна «Мангхут».

Как уточняет портал Rappler, больше всего жертв в Кордильерском административном регионе: там, по последним данным, погибли 54 человека. Более 40 человек числятся пропавшими без вести, еще 64 местных жителя получили различные ранения.

Ранее сообщалось о 59 жертвах разгула стихии.

Тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин вечером 14 сентября. Порывы ветра в некоторых района достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м.

Стихия затронула более 250 тыс. человек, около половины из них направлены в центры временного размещения. По прогнозам синоптиков, в регионе по-прежнему ожидаются сильные осадки, которые могут спровоцировать наводнения и сход новых оползней.

В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга, где в результате от тропического циклона пострадало более 100 человек.

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14 сентября 2018 года на Филиппины обрушился тайфун «Мангхут». Порывы ветра в некоторых районах достигали 170 км/ч, а высота волн — 6 м. Ураган разрушил десятки домов. На фото: филиппинцы очищают улицы от обломков уличных киосков в городе Тугегарао провинции Кагаян
Фото: Getty Images/Bloomberg
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По данным Филиппинского управления атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA), сильные дожди будут продолжаться и могут вызвать новые оползни
Фото: REUTERS/Erik De Castro
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Жители филиппинского города Алкала осматривают поврежденное тайфуном имущество
Фото: Getty Images/Jes Aznar
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Сильные порывы ветра вырвали с корнями 200-летнее дерево акации в столице Филиппин — Маниле
Фото: Global Look Press/Patrick Torres
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По последним данным, число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах увеличилось до 32 человек, еще 29 числятся пропавшими без вести
Фото: REUTERS/Harley Palangchao
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В воскресенье, 16 сентября, тайфун «Мангхут» достиг юга Китая, пройдя в непосредственной близости от Гонконга
Фото: Global Look Press/Wang Shen
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Стихия принесла тропические ливни и ураганный ветер с порывами до 175 км/ч, который валил деревья, строительные леса и выбивал в домах стекла
Фото: REUTERS/Bobby Yip
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В Гонконге было эвакуировано около тысячи жителей из двух прибрежных населенных пунктов. На фото: полицейские Гонконга вынесли девочку из разрушенной школы
Фото: Getty Images/Lam Yik Fei
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По последним данным, в Гонконге в результате тайфуна пострадали как минимум 111 человек
Фото: REUTERS/Jason Lee
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Специалисты предупредили, что мощные ливни, которые сопровождают циклон, могут вызвать в Гонконге масштабные наводнения
Фото: REUTERS/Bobby Yip
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Несмотря на то что тайфун начал постепенно отдаляться от Гонконга, метеорологическая служба сохранила в силе максимальный уровень штормового предупреждения. По прогнозам специалистов, тайфун устремится в глубь материкового Китая со стороны западной провинции Гуандун
Фото: REUTERS/Jason Lee
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