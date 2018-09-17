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Победитель выборов губернатора в Приморье определится 17 сентября

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Кандидата, который набрал наибольшее число голосов на выборах губернатора в Приморье, определят по результатам подсчета всех голосов 17 сентября.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подводит промежуточные итоги, согласно которым после обработки 99,03% протоколов во втором туре выборов с 49,02% лидирует Андрей Тарасов.

Он набрал 247 тыс. 396 голосов. Его соперник Андрей Ищенко на данный момент набирает 48,56%, что составляет 245 тыс. 90 голосов.

В первом туре ни один кандидат не набрал необходимых для победы голосов (50% плюс один голос). Второй тур губернаторских выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

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