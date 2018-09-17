Определился чемпион гоночной серии IndyCar

Новозеландский пилот Скотт Диксон из команды Chip Ganassi Racing стал чемпионом престижной североамериканской гоночной серии IndyCar. Он финишировал вторым на заключительном этапе сезона в Сономе (штат Калифорния).

В общем зачете Диксон набрал 678 очков. Вторым стал американец Александр Росси из Andretti Autosport (621), третьим — австралиец Уилл Пауэр из Team Penske (582). Диксон выиграл IndyCar в пятый раз (2003, 2008, 2013, 2015).

СМИ ранее сообщили о возвращении Даниила Квята в «Формулу-1». Квят собирается покинуть команду Ferrari, где является пилотом по развитию. Пилот уже подписал контракт с «Торо Россо», а команда объявит о нем в Сочи во время Гран-при России.

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