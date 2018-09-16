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Сироткин финишировал последним в Гран-при Сингапура

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Фото: TAСС/Hoch Zwei
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Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, победил в Гран-при Сингапура, очередном этапе чемпионата мира класса «Формула-1». Второе место занял голландец Марк Ферстаппен (Red Bull).

Тройку лидеров замкнул немец Себастьян Феттель, представляющий Ferrari, сообщает «Интерфакс».

Выступающий за Wiliams россиянин Сергей Сироткин пришел к финишу последним, 19-м. Эстебан Окон, представляющий Force India, не завершил гонку из-за столкновения с партнером по команде Серхио Пересом, пишет «Спорт-Экспресс».

15 сентября источники сообщили, что российский гонщик Даниил Квят вернется в команду «Торро Россо», которую покинул в 2016 году. По их словам, контракт уже подписан, официально о нем объявят во время Гран-при России в Сочи.

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