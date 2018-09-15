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СМИ сообщили о возвращении Даниила Квята в «Формулу-1»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россиянин Даниил Квят собирается покинуть команду Ferrari, где он на данный момент является пилотом по развитию.

По сообщениям гонщиков и автоспортивных СМИ, пилот уже подписал контракт с «Торо Россо», а команда объявит о нем в Сочи во время Гран-при России, пишет «Газета.ру».

Так, журналист портала MotorLAT Хуанджо Саез в своем Twitter написал, что Квят уже уведомил Ferrari о том, что он покидает итальянскую Маранеллу.

В свою очередь голландский гонщик Роберт Дорнбос пояснил, что соглашение с россиянином было подписано в Монце в субботу.

Квят дебютировал в «Формуле-1» за «Торо Россо» в 2014 году, а на следующий год перешел в Red Bull.

28 октября 2017 года Red Bull объявил, что Квят больше не является частью ее гоночной программы из-за неудовлетворительных результатов.  

За свою карьеру с 2014 по 2017 год россиянин успел завоевать 2-е место в 2015 году в Венгрии и 3-е место в 2016-м в Китае.

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