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Пилот Райкконен проехал быстрейший круг в истории «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Пилоты «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель заняли первые два места в квалификации Гран-при Италии.

При этом во время заездов финну удалось проехать круг со скоростью 263,61 км/ч. Таким образом, он установил новый рекорд по средней скорости за круг.

Предыдущее достижение принадлежало Хуану Пабло Монтойе и было установлено 14 лет назад.

Третья и четвертая позиции у гонщиков «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса, передает «Спорт-Экспресс».

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 12-й результат.

15 августа стало известно, что пилот «Макларен» Фернандо Алонсо покинет «Формулу-1» в конце текущего сезона. Знаменитый гонщик выступал в чемпионате на протяжении 17 лет.

Испанец поблагодарил свою команду за проделанную работу, подчеркнув, что постарается провести оставшиеся гонки сезона с максимальной отдачей.

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