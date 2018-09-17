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Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной за Будапештский меморандум

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Фото: ТАСС/Наталия Абложей
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Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что американский президент Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за то, что его якобы обманули страны, которые подписали Будапештский меморандум, пишет «Эспресо».

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«Главное, надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира», — сказал бывший лидер страны в кулуарах 15-й встречи Ялтинской Европейской стратегии.

Будапештский меморандум был принят 5 декабря 1994 года после того, как Украина отказалась от ядерного оружия.

Межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением страны в Договору о нераспространении ядерного оружия подписали лидеры России, США, Великобритании и Украины. Аналогичные гарантии предоставили Франция и Китай, но их лидеры не поставили подписи под меморандумом.

Ранее в сентябре Кучма назвал происходящее на Украине ужасом, и способов, по его словам, договориться с нынешними властями республики не существует. Экс-президент подчеркнул, что на «Украине без Кучмы» ему живется, наверное, лучше, чем рядовым украинцам, но страшно за близких.

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