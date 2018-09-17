Очень редкое животное появилось на свет в зоопарке Денвера

Мадагарская руконожка, которая относится к редчайшему виду животных, родилась в зоопарке Денвера.

Как сообщает Live Science, малышку называли Нимфадорой в честь персонажа книг о Гарри Потере Нимфадоры Тонкс. Ее маму зовут Беллатрикс, как еще одну героиня романов Беллатрикс Лестрандж.

Этот редкий вид был открыт в 1780 году исследователем Пьером Соннером на западному берегу Мадагаскара. Сейчас ученые относят мадагаскарскую руконожку к единственному современному виду семейства руконожковых. Это млекопитающие из отряда полуобезьян имеют пушистую черно-бурую шерсть, длинный хвост и тонкие пальцы. Руконожки являются самыми крупными представителями приматов, ведущих ночной образ жизни.