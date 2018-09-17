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В сети появились кадры смертельного ДТП с участием петербургского певца

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Фото: РЕН
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Видеорегистратор заснял смертельную аварию под Псковом. В ДТП скончался петербургский певец Михаил Луконин.

На кадрах с места происшествия на Псковском шоссе видно, как фура задевает несколько легковых автомобилей, которые улетают в кювет. 

По словам очевидцев произошедшего, грузовик на большой скорости влетел в стоявшие в пробке из-за ремонта дороги автомобили. Водитель фуры позднее не смог внятно объяснить свои действия, сказав сначала, что уснул за рулем, а потом — что потянулся за документами. 

Погибшему в аварии Луконину было 49 лет. У певца осталась дочь Полина. Друзья уже сообщили, что ей может потребоваться помощь в организации похорон.

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