В сети появились кадры смертельного ДТП с участием петербургского певца

Видеорегистратор заснял смертельную аварию под Псковом. В ДТП скончался петербургский певец Михаил Луконин.

На кадрах с места происшествия на Псковском шоссе видно, как фура задевает несколько легковых автомобилей, которые улетают в кювет.

По словам очевидцев произошедшего, грузовик на большой скорости влетел в стоявшие в пробке из-за ремонта дороги автомобили. Водитель фуры позднее не смог внятно объяснить свои действия, сказав сначала, что уснул за рулем, а потом — что потянулся за документами.

Погибшему в аварии Луконину было 49 лет. У певца осталась дочь Полина. Друзья уже сообщили, что ей может потребоваться помощь в организации похорон.