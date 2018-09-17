Не менее 19 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на Кубани

Не менее 19 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ленинградском районе Краснодарского края.

Туристический автобус следовал в Ярославль. В салоне находилось около 40 человек. Водитель в темноте не заметил перекресток и проехал мимо поворота, после чего врезался в дерево.

По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Шесть человек были отправлены в местную центральную районную больницу с подозрением на переломы.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.