Не менее 19 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на Кубани
Не менее 19 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса в Ленинградском районе Краснодарского края.
Туристический автобус следовал в Ярославль. В салоне находилось около 40 человек. Водитель в темноте не заметил перекресток и проехал мимо поворота, после чего врезался в дерево.
По предварительным данным, серьезно никто не пострадал. Шесть человек были отправлены в местную центральную районную больницу с подозрением на переломы.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Все обстоятельства и причины происшествия выясняются.