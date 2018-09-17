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Петербургский певец Михаил Луконин погиб в ДТП

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Фото: youtube.com
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Известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин погиб в автомобильной аварии на Псковском шоссе. О трагедии сообщили друзья артиста.

Луконину было 49 лет. У певца осталась дочь Полина. Друзья уже сообщили, что ей может потребоваться помощь в организации похорон.

Михаил Луконин окончил Горьковское музыкальное училище и горьковскую консерваторию имени Глинки по классу сольного пения. Еще во время обучения стал солистом Оперного театра.

В его репертуар входило около 800 произведений на восьми языках мира. С 2000 года работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Артист выпустил восемь альбомов, работал в качестве композитора и актера. В 2000 и 2001 годах был удостоен звания «Мистер романс».

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