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Умер автор иллюстраций книг Маршака, Марка Твена и Хармса

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Фото: РИА Новости/Сергей Ким
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Скончался автор иллюстраций книг Самуила Маршака, Корнея Чуковского и Марка Твена Владимир Радунский, художнику было 64 года. О кончине Радунского на странице в социальной сети Facebook сообщил поэт Лев Рубинштейн.

«Мы могли километрами вести наши переписки. И какое же это было счастье! Сижу, перечитываю, улыбаюсь сквозь слезы», — написал поэт.

В записи он назвал дружбу с художником большой удачей и привел несколько выдержек из его писем. По словам поэта, художник последние годы жил в столице Италии Риме, а уехал из Советского Союза в 1982 году.

Радунский иллюстрировал книги таких писателей, как Эдвард Лир, Иосиф Бродский и Даниил Хармс, пишет РЕН ТВ.

6 сентября в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался старейший иллюстратор книг и художник Касьян Швец. Он рисовал иллюстрации к книгам писателя Жоржа Сименона, а также занимался оформлением букварей для школ народов Крайнего Севера.

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