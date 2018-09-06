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Скончался иллюстратор книг Касьян Швец

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался старейший иллюстратор книг и художник Касьян Швец.

«До последних дней он работал над иллюстрациями к учебнику для ульчей, который готовило издательство «Просвещение», — рассказал ТАСС внук художника Петр.

По его словам, Швец умер в Мариинской больнице после операции.

«Он был великий труженик и работал, забывая о своем здоровье», — добавил он.

Швец первым рисовал иллюстрации к книгам писателя Жоржа Сименона, занимался оформлением букварей для школ народов Крайнего Севера.

Прощание с художником пройдет в субботу, 8 сентября, в крематории.

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