Скончался иллюстратор книг Касьян Швец

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался старейший иллюстратор книг и художник Касьян Швец.

«До последних дней он работал над иллюстрациями к учебнику для ульчей, который готовило издательство «Просвещение», — рассказал ТАСС внук художника Петр.

По его словам, Швец умер в Мариинской больнице после операции.

«Он был великий труженик и работал, забывая о своем здоровье», — добавил он.

Швец первым рисовал иллюстрации к книгам писателя Жоржа Сименона, занимался оформлением букварей для школ народов Крайнего Севера.

Прощание с художником пройдет в субботу, 8 сентября, в крематории.