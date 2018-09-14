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Умер актер Михаил Асафов

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Фото: youtube.com
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Народный артист России, актер Владимирского академического театра драмы Михаил Асафов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актер ушел из жизни 13 сентября. Последние дни он был занят в репетициях спектакля к 170-му юбилейному сезону театра. Прощание с артистом состоится 17 сентября во Владимире.

Выпускник школы-студии МХАТ, лауреат премии имени Е. Евстигнеева Асахов работал во Владимирском областном театре драмы с 1977 года. Он сыграл десятки ролей. Коллеги вспоминают актера как человека большой душевной щедрости и ярчайшего таланта.

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