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Девять человек в Йемене умерли от холеры

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Фото: REUTERS/Fawaz Salman
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Девять человек, в том числе семеро детей, умерли от холеры в Йемене. Об этом заявил представитель минздрава в контролируемой повстанцами столице Юсеф аль-Хадери.

Кроме того, в больнице пограничного с Йеменом района Джизан зарегистрированы четыре случая подозрения на холеру, пишет «РИА Новости» со ссылкой на саудовскую газету Okaz. При этом сообщается, что речь не идет о гражданах Саудовской Аравии.

С апреля 2017 года, по данным официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, зафиксировано более чем 1,1 млн подозрений на холеру, более 2,3 тыс. человек погибли. ООН провели вакцинацию около 400 тыс. человек в конце августа, однако опасения о вспышке новой эпидемии остаются.

15 августа стало известно, что около 30 человек погибли в результате вспышки холеры в штате Кано на севере Нигерии в период с января по июль 2018 года.

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